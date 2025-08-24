Yeni eğitim yılı yaklaşırken eşitsizlik, alışveriş raflarından başlıyor: Kırtasiyede sınıf farkı

Yeni eğitim yılı yaklaşırken çocukların sağlığını tehdit eden kırtasiye ürünleri ve aileler arasındaki ekonomik uçurum, okul başarısı ve motivasyon üzerinde derin izler bırakıyor. Uzmanlar, hem kimyasal içeriklere hem de fırsat eşitsizliğine dikkat çekiyor.

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Kemal Oskay, okul araç ve gereçlerinin kaliteli ve güvenli olmasının halk sağlığı ve çocuk sağlığı açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek “Üretim maliyetini düşürmek amacıyla kırtasiye malzemelerinde fitalat, benzen, azo boyalar ve bazı ağır metallerin kullanımı yaygınlaştı. Bu durum ciddi bir kimyasal risk doğuruyor” dedi. Bazı malzemelerde boya ve kokuların uzun süreli muhafazasını sağlamak amacıyla kullanılan toksik kimyasallar olduğuna değinen Oskay, “Bu kimyasallar tükürük ve ter yoluyla vücuda geçerse endokrin sistemine ve karaciğere zarar verir” diye konuştu.

Sentetik elyafların renklendirilmesinde kullanılan maddelere uzun süreli temasın bazı kanser türlerine ve karaciğer hastalıklarına yol açabileceğini belirten Oskay, “Veliler, okul araç ve gereçleri satın alırken yapımında azo boyarlı ve ağır metallerin kullanıldığı kokulu ve boyalı ürünlerden kaçınmalıdır. Yapıştırıcı alırken ise içerisinde uçucu madde olan yapıştırıcılar tercih edilmemelidir” ifadelerini kullandı.