Yeni EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan Cumhuriyet’e konuştu: ‘Karanlığa karşı ortak mücadele’

Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:57

Güncelleme: 26.12.2023 - 11:57

Emek Partisi’nin (EMEP) 10’ucu Kongresi, “Barbarlık yenilecek, işçi sınıfı kazanacak, halklar kazanacak” sloganıyla önceki gün Ankara’daki Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongrede çıkan sonuca göre, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, yeni genel başkan seçildi. Aslan, partisinin yol haritasını Cumhuriyet’e anlattı.

"İŞÇİ SINIFI VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ BİRLİKTE HAREKET ETMELİ"



Kongre süreci hakkında bilgi veren ve AKP’nin 21 yıllık iktidarının bilançosunu ortaya koydu.

Aslan, “Türkiye birçok sorunla karşı karşıya. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle yurttaşlar geçinmekte zorlanıyor. Asgari ücret açlık sınırının altında. Her güne bir kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz. Gençler gerici eğitim kıskacında ve kaldıkları yurtların bakımsız asansörlerinin düşmesi nedeniyle yaşamını yitiriyorlar. İş cinayetleri durdurulmuyor” dedi.

Yaşanan tüm olumsuzluklara karşı ortak bir mücadele yürütülmesi gerektiğini ifade eden Aslan, “Bu sorunların üstesinden gelmek için işçi sınıfının ve demokrasi güçlerinin birlikte hareket etmesi gerekir. Başta fabrikalar olmak üzere işçilerin kendi talepleri etrafında birleşmesi ve tüm bu sorunların giderilebilmesi için ortak bir mücadele örgütleyeceğiz” diye konuştu.

"YEREL SEÇİMDE ORTAK MÜCADELE"

Yerel seçimlere ilişkin de ortak bir mücadele yürütülmesi gerektiğini ifade eden Aslan, “İktidar her seçim sürecini baskı ve zorbalıkla yürütüyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde de bu baskı ve zorba tutumunda ısrar edeceklerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

'LAİK MÜCADELE' VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikat ve cemaatlere yönelik tepki çeken sözlerini anımsatan Aslan, şöyle konuştu:

“Tarikat ve cemaatlerin STK olduklarını ve bunlarla işbirliklerini sürdüreceklerini açıkça söylediler. Biz geçmişte bu yapıların neler yapabileceğini gördük. Türkiye bir 15 Temmuz darbe girişimi yaşadı. Tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan istismar olayları ortada. Bu yapıların yurtlarında çocuklara yönelik uygulanan şiddetler birçok kez gündeme geldi.

Çocuklar bu tarikat yurtlarında gördükleri baskı nedeniyle intihar ettiğini gördük. Devletin ve hükümetin esas olarak yapması gereken şey tarikatlara ve cemaatlere destek çıkmak değil, devlet okullarında parasız, bilimsel ve demokratik bir eğitimin uygulanabilmesinin mümkün kılınmasıdır. İlerleyen süreçlerde de laik mücadelenin örgütlenmesi konusunda da alınmış kararlarımız var.”

Asgari ücret tartışmalarına yönelik de konuşan Aslan, “Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir biçimde uygulanması gerekir” ifadelerini kullandı.

Seyit Aslan, barış ve demokratik bir ortamın sağlanabilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.