Yeni ev kuracak çiftlerin halı tercihleri yön değiştirdi

Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:38

Güncelleme: 03.05.2024 - 09:38

Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte, evlenecek çiftleri yoğun bir şekilde evlerini düzenleme ve donatma telaşı başladı. Yeni ev kuracak çiftler arasında pratiklik ve ekonomiklik ön planda tutuluyor. Her yıl popülerliği daha da artan çamaşır makinelerinde yıkanabilen halılar; pratik ve ekonomik çözümler arayışında olan çiftlerin ilgisini çekiyor.

Dedesi ve babası ile halıcılık mesleğini sürdüren Muhammet Şekerci artan halı yıkama maliyetleriyle birlikte çamaşır makinesinde yıkanabilen halıların, kullanıcılarına hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağladığını belirtti.

PRATİK VE UYGUN FİYATLI

Çiftlerin tercihleri arasında yer alan bu yeni halı modellerinin, düğün hazırlıklarında da önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Şekerci, "Pratikliği ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bu halılar, evlilik yolculuğuna başlayacak çiftlerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Halı sektöründe yaşanan bu değişim, tüketicilerin ihtiyaçlarına daha uygun ve pratik çözümler sunma yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor" dedi.

Genellikle bu tarz halılarda gri ve tonlarının tercih edildiğini belirten Şekerci, "30 derecede, az deterjanla sıkma yapmadan, yumuşatıcı kullanmadan yıkanabilir. Polyester malzeme olduğu için güneşte kurutmak yerine gölgede kurutma tercih edilmelidir. Özel ölçülerde hazırlanabilme özelliği, evin durumuna göre halı seçimini kolaylaştırıyor. Kaydırmaz tabanlı modeller, 200 liradan başlıyor. Kaydırmaz, deri, örme taban gibi seçeneklerde fiyat değişiyor. Daha yüksek kalitedeki halılar ise 2 bin liraya kadar ulaşabiliyor" diye konuştu.