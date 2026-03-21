Yeni faaliyet raporuna göre üstün yönlerinin başında 'mesleki bağımsızlık' var: TÜİK kendini övdü!

Açıkladığı istatistiklerle sık sık tartışma konusu olan TÜİK, 2025 yılına ait faaliyet raporunda kurumun “üstünlüklerini” ve “zayıflıklarını” sıraladı. Burada “üstünlükler” başlığı altında “İstatistik üretim sürecinde mesleki bağımsızlığı, uluslararası tanım ve standartları kullanması” değerlendimesinin yapılması dikkat çekti.

Ayrıca “dinamik ve yetkin personel kadrosunun olması, veri toplama ve süreçleri konusunda tecrübeye sahip olunması, yeniliklere ve değişime açık olması ve dijital dönüşüm konusunda yüksek farkındalığın olması” başlıkları da kurumun üstünlükleri arasında sayıldı.

Kurumun “zayıflıkları” arasında ise “Kurum çalışmaları hakkında dezenformasyonun yaygın olması” değerlendirmesine yer verildi.

‘ALGIYI GÜÇLENDİRME’ HEDEFİ TUTMUŞ

TÜİK’in 2028’e yönelik stratejik planında da “dezenformasyon” konusundan söz edilmiş ve “dijital ortamda yaşanan dezenformasyon” kurum için “tehditler” arasında sayılmıştı. Bu kapsamda TÜİK’in stratejik planında “Kurumsal algıyı olumlu yönde geliştirme” hedefi yer alıyor. Bu hedefe yönelik “riskler” bölümünde ise “toplumda istatistik okuryazarlığının düşük olması sonucunda kuruma ve istatistiklere karşı olumsuz algı oluştuğu” belirtiliyor. Planda “Kuruma karşı oluşan olumsuz algı istatistiklere de güveni olumsuz yönde etkilemektedir. Kullanıcılar bu etki altında kalarak bilimselliği tartışmalı farklı çalışmaların sonuçlarına ve sosyal medyada oluşan verilere itibar edebilmektedir” değerlendirmesi yapılıyor. Bu soruna karşı da medyanın etkin kullanılarak istatistik okuryazarlığının artırılacağı belirtiliyor. TÜİK’in faaliyet raporunda da 2025 yılında “kurumsal algıyı olumlu yönde geliştirmek” için konulan hedeflerin hepsinin yüzde 100 oranında gerçekleştirildiği kaydediliyor.

‘NİTELİKLİ PERSONEL AYRILIYOR’

Öte yandan TÜİK’in faaliyet raporunda nitelikli personelin kurumdan ayrıldığına da vurgu yapıldı. Raporun yine zayıflıklar bölümünde “Nitelikli personelin istihdamı konusunda özel sektör ile rekabet edilememesi” ve “Kurumda görev yapan personelin yetiştirildikten sonra çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılması” tespitlerine yer verildi. Bu tespit 2017’den beri TÜİK’in faaliyet raporlarında farklı ifadelerle yer alıyor.