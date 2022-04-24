Yeni haftada hava nasıl olacak? Yağmur geri dönüyor! İşte son tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Anadolu'nun birçok şehrinde hafta ortasından itibaren kuvveti yağmur görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, tüm yurtta etkisini gösteren güneşli ve açık hava, hafta ortasından itibaren yerini yağışlı havaya bırakacak.
Yeni haftanın ortasından itibaren, Anadolu'nun birçok şehrinde yağmur görülecek. Çarşamba gününden itibaren, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanaklar bekleniyor.
YEREL YAĞIŞ BEKLENTİSİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir’in doğu, Yozgat’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
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