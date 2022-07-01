Yeni hız sınırı uygulaması nedir? Otoyollarda yeni hız sınırı kaç km oldu?

01 Temmuz 2022 Cuma, 11:15

İçişleri Bakanlığı, otomobiller için otoyollarda hız sınırlarını yeniden belirledi. Yeni hız sınırı uygulaması 1 Temmuz 2022 itibariyle başladı.

YENİ HIZ SINIRI UYGULAMASI NEDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

OTOYOLLARDA YENİ HIZ SINIRI KAÇ KM OLDU?

1 Temmuz'da başlayan uygulama ile Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde-Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının mevcut 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat daha artırılarak 130 kilometre/saate yükseltildi.

Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarıldı.

Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollar hizmete açıldıklarında, 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate yükseltildi.



