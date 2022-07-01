Araç sahipleri dikkat: Hız sınırı uygulaması bugün başlıyor
Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması bugün başlıyor. İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelindeki otoyollarda uygulanacak yeni hız sınırlarına ilişkin bir açıklama yaptı. İşte otoyollardaki yeni hız sınırları.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırına ilişkin yazı gönderilmişti.
Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50'nci maddesi hatırlatılarak, motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü kara yollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikle belirlendiği ifade edilmişti.
UYGULAMA BUGÜN BAŞLIYOR
Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da uygun görüşü alınarak, otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırları belirlendi.
Bugün başlayacak uygulama ile Edirne-İstanbul (Avrupa otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde- Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat artırılarak 130 kilometre/saate çıkarıldı.
YENİ OTOYOLLARDA HIZ SINIRI 140 KİLOMETRE/SAAT OLACAK
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarıldı.
Ayrıca yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollarda da 140 kilometre/saat sınırı geçerli olacak.
Uygulama kapsamında otoyolların yol standartları dikkate alınırken, otoyollarda trafik işaretlemelerine yönelik çalışmalar da tamamlandı.
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