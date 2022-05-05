Son Dakika.. Süleyman Soylu duyurdu: Otoyollarda hız sınırı artırılıyor

05 Mayıs 2022 Perşembe, 15:28

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırında yapılacak düzenlemeyi duyurdu.

Bakan Soylu'nun açıklamasına göre otoyollarda hız sınırı artırılacak. Değişiklik 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

"120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler."