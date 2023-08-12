Yeni infaz düzenlemesine tepkiler sürüyor: Kadınlar tedirgin

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

İktidarın yeni infaz düzenlemesiyle, kadınlara ve çocuklara yönelik suçlardan ceza alanların belli bir süre cezaevinde kaldıktan sonra “iyi hal”den serbest kalmasının önü açıldı.Denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

Yeni infaz düzenlemesine kamuoyunda tepkiler devam ederken, Cumhuriyet konuya ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukat Volkan Berber ile konuştu.

(Fidan Ataselim)



‘SALIVERİLME DURUMUNDA MAĞDURLARA HABER VERİLMELİ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş dönemde af düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamaların altını çizen Fidan Ataselim, “Cumhurbaşkanı iktidara geldiği dönemde, ‘Kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin af yetkisi yoktur’ demişti. Fakat şimdi bunun tam tersini uyguluyor” dedi.

Ataselim sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Sanıkların, şiddet faillerinin salıverilmeleri durumunda şiddete uğramış kişilere haber verilmesi gerekiyor. 6284 sayılı kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir kararları devreye sokulmalı. Kadınlar ve aileler, ‘Ne zaman çıkacak? tedirginliği yaşıyor.”

(Volkan Berber)

‘OLAN KADINLARA OLACAK’

Avukat Volkan Berber ise “Bir genel af olan söz konusu durumu, oldukça endişe verici buluyoruz. Gelinen son noktada Erdoğan affı ile çocuk tecavüzcüleri ve kadın katilleri serbest bırakılmıştır. Bu durum önümüzdeki süreçte suçların artarak devam etmesine yol açacaktır” ifadelerini kullandı.