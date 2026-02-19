İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul'un yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez; yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Peki, Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir? Fatih Dönmez'in önceki görevleri neler?
FATİH DÖNMEZ KİMDİR?
Fatih Dönmez, hukuk fakültesinden mezuniyetinin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinde kritik görevlerde bulundu. Fatih Dönmez'in kaç yaşında ve nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.
FATİH DÖNMEZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
2010: Erdek Cumhuriyet Savcısı
2013: Silvan Cumhuriyet Savcısı
2015: Karasu Cumhuriyet Savcısı
2016: İstanbul Cumhuriyet Savcısı
2021: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
2023: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili
2024: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili
2025: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı