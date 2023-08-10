Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:03

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:03

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, yeni Karabük Valisi Mustafa Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Mustafa Yavuz hangi görevlerde bulundu?

MUSTAFA YAVUZ KİMDİR?

Mustafa Yavuz, 1967 yılında Orhaneli'nde doğdu. 1990 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2002 yılında AKP Osmangazi İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2015 yılında genel seçimlerde milletvekili aday adaylığı görevinde bulundu.

20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 19 Ağustos 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Seyhan Kaymakamlığı'na atanan Sayın Mustafa Yavuz, 27 Ağustos 2021 tarihinde Seyhan Kaymakamlığı görevine başladı.