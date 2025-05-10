Yeni Papa Leo’nun maaşı asgari ücretin altında kaldı

Yayınlanma: 10.05.2025 - 16:05

Güncelleme: 10.05.2025 - 16:05

Papa Francis’in ölümünün ardından, 8 Mayıs’ta Sistine Şapeli’nden beklenen beyaz duman yükseldi. Katolik Kilisesi’nin yeni papası, ABD’li Kardinal Robert Prevost olurken Papa Leo, Vatikan’da bulunan Aziz Petrus Bazilikası’ndan yüz binlerce katoliği selamladı.

Papa Leo’nun maaşı belli olurken 2 bin 150 sterlin olduğu açıklandı. Papa Francis, maaş almamış, yalnızca masraflar ve sigorta tekliflerini kabul etmişti.

İNGİLTERE’DE ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALDI!

Papa'nın maaşı, İngiltere’de ortalama aylık ücret olan 2 bin 460 sterlinin altında. Vatikan, Papa’nın konut, yiyecek, ulaşım ve hatta sağlık sigortası gibi masrafları da karşılıyor.