YENİ Parti’nin Samsun İl Başkanlığı binası açıldı: ‘Samsun iktidar yürüyüşünde öncü şehir olacak’

YENİ Parti Samsun İl Başkanlığı binasının açılışı, parti yöneticileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende yapılan konuşmalarda iktidar hedefi vurgulanırken il binasının siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlara açık olacağı ifade edildi.

Açılış törenine YENİ Parti Meclisi üyeleri ve kurucu milletvekilleri Mehmet Tahtasız ile Murat Çan’ın yanı sıra tarım ve orman politikaları kurul başkanı Sencer Solakoğlu, sağlık politikaları kurul başkanı Arman Üney ve partililer katıldı. Konuşmalarda Samsun’un iktidar yürüyüşünde öncü şehir olacağı mesajı verildi. YENİ Parti Meclisi üyesi ve kurucu Samsun milletvekili Dr. Murat Çan, il başkanlığı binasının açılışında vatandaşların beklentileri doğrultusunda iktidar mücadelesine katkı sunmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

‘İLK ADIMINI ATAN ŞEHİR’

Çan, “Bu bina, haksız para kazanma yöntemlerinin değil, emeğin ve alın terinin karşılık bulduğu politikaların üretildiği bir merkez olacak. Genel başkanımızın mücadelesinden ve direnişinden, Silivri’de boyun eğmeyen Ekrem başkanımız ve diğer başkanlarımızdan aldığımız güçle milletimizin sorunlarına çözüm üretecek politikaları burada hayata geçireceğiz. Samsun bunun öncüsü, ilk adımını atan şehir olacak” dedi.

İl binasının kapılarını derdi ve sözü olan herkese açtıklarını belirten YENİ Parti Samsun Kurucu İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun’un 17 ilçesindeki sorunlara yönelik çalışma yürüteceklerini kaydetti.