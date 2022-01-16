Yeni PCR kararına uzmanlardan sert tepki: Bu, ‘Omicron yayılsın, binlerce kişi ölsün’ demek”

16 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Tüm dünyada Covid-19’un Omicron varyantına karşı önlemler sıkılaştırılırken, Türkiye’de yeni alınan kararlar tepki çekti. Vaka sayıları rekor kırarken karantina süreleri yedi güne düşürüldü, tarama testleri kaldırıldı ve dün negatif PCR testi zorunluluğu tamamen kalktı. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyesi çerçevesinde, aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Genelgede, aşısız ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce, konser, sinema gibi etkinliklere katılmadan önce, okullarda görev yapan personelin ve tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanların, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığına yer verildi.

ÖLÜMLER ARTACAK MI?

Virüsle mücadeleyi akamete uğratacağı için bilim insanları kararı eleştirdi. Cumhuriyete konuşan Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşısızlara PCR testi zorunluluğun kalkmasıyla ilgili “Demek ki elimizde PCR testi kalmadı. Israrla aylardır belirttiğimiz hızlı tanı kitleri de alınamadı. Kararlar kesinlikle bilimsel değil. Bu ‘Omicron yayılsın, binlerce kişi ölsün’ demek” dedi. “Önlemler azalmış, rahatlık getirilmişken insanlar gidip artık aşı da olmayacak” diyen Prof. Dr. Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü: Gelişmiş ülkeler hızlı tanı testlerini yaygınlaştırdı. Şu an test yapsak kesinlikle vaka sayısı 200 binin üstüne çıkar ama biz belli ki bu şekilde 60-70 binde tutacağız. Aşısızlara test yapılıyordu çünkü en etkili aşının bile koruyuculuğu bir yere kadar. Aşılı olanlar da yüzde 10 olasılıkla bu hastalığı alma, yüzde 5 olasılıkla da ağır geçirme durumuna sahipler” dedi.

‘SALGINA TESLİM OLDUK’

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise “Bu salgın mücadelesinin tamamen bırakılması, teslimiyeti ifade ediyor. Salgının boyutuyla tedbirlerin yenilenmesi gerekirken tümden bırakılmasının bilimle ilgisi yok. Salgına teslim olduk”ifadelerini kullandı.

Kararı değerlendiren Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten de kararı “80 bine yaklaşan vakalar ve 150 civarı günlük ölümler var. Daha fazla tedbir beklerken neredeyse salgını yok sayan bir yola girildi” sözleriyle eleştirdi.

5.000 LİRA PCR TESTİ ÜCRETİ ÖDEDİM

Cumhuriyet kararı yurttaşlara sordu. Aşı olmadığını ve mesleği gereği birçok etkinliğe katıldığını belirten bir yurttaş, “Karar beni rahatlattı. 200 lira test ücreti maddi olarak beni zorlamaya başlamıştı. Şimdiye kadar cebimden 5.000 lira çıktı. Aşı olmayı düşünmeye başlamıştım. Artık olmayacağım” dedi.

Aşı yaptırmayan bir başka yurttaş ise semptom göstermemesine rağmen PCR testi yaptırdığını belirterek “Bu zorunluluğun ortadan kalkmasına sevindim. Mecburen aşı olmak istemiyordum. Bu karar sonrası artık aşı olma zorunluluğum ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

Ancak birçok yurttaş da karara tepki gösterdi. Aşısızların sosyal hayatta “denetimsiz” yer almasından endişe duyduklarını dile getirdiler. “Karar aşı çalışmalarını sekteye uğratır” dediler.