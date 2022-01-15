PCR şartının kaldırılmasına bilim insanlarından tepki: 'Oldu olacak aşıyı da kaldırın'

BİLİM İNSANLARINDAN ART ARDA TEPKİLER

Kararın duyulmasının ardından birçok doktor, hekim ve bilim insanı sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi. Pek çok isim "Oldu olacak aşıyı da kaldırın", "Omicron kampanyası" gibi yorumlarla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bu hamlesine tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...