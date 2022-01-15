PCR şartının kaldırılmasına bilim insanlarından tepki: 'Oldu olacak aşıyı da kaldırın'
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderildi.
Buna göre aşısızlara getirilen PCR testi zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Böylece, seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullara yönelik test zorunluluğu kalkmış oldu. Bundan böyle aşı yaptırmayan kişiler konser, sinema vb. etkinliklere test yaptırmadan girebilecek.
BİLİM İNSANLARINDAN ART ARDA TEPKİLER
Kararın duyulmasının ardından birçok doktor, hekim ve bilim insanı sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi. Pek çok isim "Oldu olacak aşıyı da kaldırın", "Omicron kampanyası" gibi yorumlarla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bu hamlesine tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları...
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