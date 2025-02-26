Yeni Şafak yazarından Okan Buruk’a ‘FETÖ’ iddiaları! Yazıyı yayından kaldırdılar

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarı Tamer Korkmaz, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk hakkında ‘FETÖ’ iddialarında bulundu. Korkmaz’ın yazısı siteden kaldırıldı.

Yeni Şafak yazarından Okan Buruk’a ‘FETÖ’ iddiaları! Yazıyı yayından kaldırdılar
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 18:40

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarı Tamer Korkmaz, bugünkü “Paralel Mönü’deki maydanozlu döner” başlıklı yazısında, Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk hakkında iddialarda bulundu. 

Korkmaz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, futbolu bıraktıktan sonra bir dönem AKP’den milletvekili seçilen terör örgütü FETÖ firarisi Hakan Şükür ile Malmö maçında görüşüp görüşmediğini sordu.

Korkmaz ayrıca Okan Buruk'un Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho'ya söylediği 'Ağlamasıyla meşhur, ağlamaya devam etsin' sözlerine yönelik olarak, "Buruk, Portekizli ünlü futbol hocası ile Pensilvanya’da geberen "sümüklü çakma hocasını" birbirine karıştırıyor! Buruk, vaktiyle Hakan Şükür ile "Ağlayan Hoca"sının dizinin dibinde oturduğu için, ağlayan hocaları karıştırmış!" dedi.

Söz konusu yazının Yeni Şafak’ın internet sitesinden kaldırıldığı görüldü. 


Etiketler: #okan buruk #galatasaray #yeni şafak

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