Yeni sahibini bekleyen minibüsün üstüne 'balkon duvarı' düştü
İstanbul Bağcılar'da tadilatı yapılan balkonun duvarı, park halindeki minibüsün üzerine düştü. Büyük çapta hasarın meydana geldiği minibüsün dün takas yöntemiyle satıldığı ve bugün yeni sahibine teslim edilmesinin planlandığı öğrenildi. Çökme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi., 24 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında 4 katlı binanın birinci katında oturan aile balkonun tadilatının yapılması için bir ustayla anlaştı. Sabah saatlerinde sokağa gelen usta iddiaya göre hiçbir güvenlik önlemi almadan tadilata başladı.
USTA, BALKON DEMİRLERİNİ SÖKMEYE BAŞLAYINCA...
Sokak sakinlerinin minibüsün sahibini bekle uyarılarını da dikkate almayan usta balkon demirlerini sökmeye başladığı sırada balkonun duvarı aşağıda bulunan minibüsün üzerine çöktü. Kimsenin yaralanmadığı çökme anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.
YENİ SAHİBİNE TESLİM EDİLECEKTİ
Büyük parçalar halinde düşen beton ve tuğla parçaları minibüse büyük çapta hasar verdi. Olaydan dakikalar sonra aracının yanına gelen sahibi şoka uğradı. Aracı o şekilde almayacağını ifade eden sahibi ifadesini vermek için polis merkezine gitti. Minibüsün takas yöntemiyle satıldığı ve bugün yeni sahibine teslim edilmesinin planlandığı öğrenildi.
"BAKTIK ARAÇ PERT OLMUŞ"
Sokakta esnaf olan görgü tanığı, "Biz dükkanı açarken balkonda çalışan kişi demirleri söküyordu. Ondan sonra büyük bir ses geldi, baktık araç pert olmuş. Yaralanan olmadı" diye konuştu.
Video Haberler
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- İmamlar seçim için sahada
- Peker’in mülkü ‘Milli Parklar ve Bahçeler’e devredildi
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- Kavuncu'dan Cumhuriyet'e Yavaş açıklaması
- Hanefi Avcı, Soylu için harekete geçti
- 'Cübbeli Ahmet'ten Bakan Soylu'ya
- Erdoğan’ın masasındaki 5 sayfalık mektup
- Genel Sağlık-İş Danıştay’a taşıdı
- Vural disipline sevk edilecek mi?