Yeni seçime yine Arapça vekalet!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Fi Tower isimli sitede, site sakinleri ile yönetim arasında Arapça vekalet krizi sürüyor. 2020 yılında yönetimine kayyum atanan sitede 2022’de yeniden seçime gidildi. İddialara göre o seçimde sahte vekaletnameler ve Arapça vekaletler kullanıldı. Vekaletnamelerin, kanunlara göre yalnızca Türkçe hazırlanması gerekiyor. Site yönetiminin feshi davasında mahkeme, yakın zamanda seçim yapılacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Site sakinleri tepki gösterirken, sitedeki yabancı uyruklu kişilere yine Arapça vekalet kâğıtlarının gönderildiği öne sürüldü.



Site sakini F.K., “Delillerimizi mahkemeye sunuyoruz ancak neden olumlu sonuç alamıyoruz? Kat malikleri olarak hakim hakkında soruşturma başlatılması için yasal bütün haklarımızı kullanacağız. Dosyaya müfettiş atanmasını istiyoruz. İncelenmesini istiyoruz. Davayı reddedederken zaten seçim yapılacak diyerek reddetti. Bu kadar usulsüzlük olduğu için biz mahkemeye başvuruyoruz. Yüzlerce kat maliki dilekçe veriyor ancak dava reddedildi” diye konuştu. Seçim yetkisinin aynı yönetimde olduğunu belirten F.K., “Şu anda sitede bir seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı bilmiyoruz. Yönetim planında ‘Her 2 yılda bir aralık ayında seçim yapılacaktır’ diyor. Ancak sitede henüz resmi olarak duyuru yapılmadı. Yönetimin başındaki kişiler de el altından vekalet topluyorlar ve vekaletlerde bir tarih yazılı değil” ifadelerini kullandı.

