Yeni sürecin yasal düzenlemeleri konuşulurken, ilkinde yapılan tartışmalar dikkat çekti: 11 yılda değişen süreç

Partiler yeni çözüm süreci kapsamında önerilerini içeren raporlarını teslim ederken, ilk çözüm süreci kapsamında çıkartılan yasal düzenlemeye düşülen muhalefet şerhleri ve AKP’nin düzenlemenin gerekçesinde kullandığı ifadeler dikkat çekti. Bundan 11 yıl önce çıkarılan yasanın gerekçesinde AKP, çözüm süreci için yine “şiddeti ve silahı aradan çıkarma” tanımlamasını yaptı.

O dönem sürece karşı olan MHP ise, şerhinde “Hükümet bu tasarıdan elde edeceği yetkilerle PKK terör örgütünün dayattığı talepleri yerine getirerek sözde çözüm, gerçekte çözülmeye sebep olacak şekilde örgütü muhatap almaktadır. Bu düzenleme Sayın Başbakanın cumhurbaşkanı olmasını sağlamaya yöneliktir” dedi. CHP’nin 11 yıl önce de “demokratikleşme” vurgusu yaptığı görüldü.

Yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyondaki partiler, yeni süreçle ilgili önerilerini içeren raporlarını Meclis’e teslim etti. Partilerin yeni değerlendirmeleriyle; ilk çözüm süreci kapsamında, bundan 11 yıl önce Meclis’e sunulan Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa’ya düştükleri notlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar dikkat çekti.

AKP, 2014’te Meclis’e getirdiği teklifin gerekçesinde yine kendi döneminde “tarihin en kapsamlı demokratik değişim, dönüşüm ve normalleşme süreçlerinin yaşandığını; bu süreçte temel hak ve özgürlükler alanını genişleten sessiz devrim niteliğinde adımlar atıldığını” savundu. İlk çözüm süreci için bugün olduğu gibi “devlet politikası” tanımlaması yapan AKP, 11 yıl önceki teklifinin gerekçesine “Çözüm süreci, şiddeti ve silahı aradan çıkarma, sözü, düşünceyi ve siyaseti devreye alma sürecidir. Kamuoyunda sürece ilişkin olumlu bir beklentinin hakim olduğu gözlemlenmektedir” notunu düştü.

MHP’NİN ŞERHİNDE LOZAN VURGUSU VARDI

Bugün yeni çözüm sürecinin öncülerinden olan MHP ise, o dönem karşı olduğu yasaya yazdığı şerhte “Bu kanun tasarısıyla, terör örgütü yasal bir statüye kavuşturulacaktır. AKP, bu yasa tasarısıyla iktidara geldiği günden bu yana sürdürdüğü ayrıştırma politikasında yeni bir çığır açmaktadır. Şüphesiz bölücü ve yıkıcı unsurların dayattığı etnik temelli özerklik ve otonomi çağrıları biraz daha cesaretlenecek ve ülkemiz yeni bölünme senaryoları ile karşı karşıya kalacaktır” değerlendirmesini yaptı.

İlk çözüm süreci yasasının, anayasanın başta ilk üç maddesi olmak üzere pek çok maddesine aykırı olduğunu vurgulayan MHP; şerhinde “Adeta bu kanun tasarısıyla Lozan Barış Antlaşması’nda elde ettiğimiz kazanımlar, terör örgütüyle birlikte yeniden masaya yatırılmaktadır” dedi. “Hükümet bu tasarıdan elde edeceği yetkilerle PKK terör örgütünün dayattığı talepleri yerine getirerek sözde çözüm, gerçekte çözülmeye sebep olacak şekilde örgütü muhatap almaktadır” denilen şerhte, o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan için “Bu düzenleme Sayın Başbakanın cumhurbaşkanı olmasını sağlamaya yöneliktir” değerlendirmesi yapıldı.

CHP YİNE ‘DEMOKRATİKLEŞME’ DEMİŞ

Bugün yeni süreçle ilgili “Demokratikleşme olmadan kalıcı barış olmaz” diyen CHP’nin 11 yıl önce çıkan yasaya yazdığı ayrışık oy yazısında da benzer bir değerlendirme yaptığı görüldü.

CHP, 11 yıl önce yasaya hazırladığı ayrışık oy yazısında “Hükümetin, Kürt meselesinin çözümü konusunda bugüne kadar izlemiş olduğu yol son derece tutarsız, çelişkilerle dolu ve güven vermeyen, genellikle siyasi ve kişisel çıkar amaçlı bir yol olmuştur. AKP bugüne kadar TBMM’yi dışlayarak sorumluluktan uzak bir şekilde süreci yürütmüştür. Aslında bu sorunun ve ülkemizde var olan diğer sorunların tartışılacağı demokratik bir ortamın olmayışı; bu sorunların çözümünün önündeki en büyük engeldir. Türkiye’de demokratik bir tartışma ortamı sağlanmadan Kürt meselesinin çözümü konusunda sağlıklı bir sonuç almanın zor olduğunu düşünmekteyiz. CHP olarak Kürt meselesinin kalıcı çözümü için atılacak samimi adımları destekleriz. Fakat özel çıkar amaçlı siyasi hesaplara dayanan, samimiyetten uzak aldatmacalara da itibar etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. AKP bu süreci PKK’nın çekilmesi ve silahların susması noktasına indirgemiştir” değerlendirmesini yaptı.

O dönem de uyarılarının dinlenmemesine tepki gösteren CHP, ayrışık oy yazısında “İktidar partisi ve Sayın Erdoğan bu önerileri dikkate almamış, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir dil kullanmaya devam etmiştir” dedi.