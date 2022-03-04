Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi GDO'yu savunduğu sözleriyle gündemde

04 Mart 2022 Cuma, 12:52

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti. Karara göre, Vahit Kirişci Tarım ve Orman Bakanı oldu. 2004 yılında bir konferansta konuşan Kirişçi'nin GDO’yu savunan açıklamaları yeniden gündeme geldi. Kirişçi konferansta,“AB'de biyoteknoloji yöntemiyle üretilen genetiği değiştirilmiş ürünlerin zararlı olup olmadığını araştıran 81 çalışma sonucunda olumsuz hiçbir kanıt bulunamadı” ifadelerini kullanmıştı.

O dönemde TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı olan Vahit Kirişçi, GDO'lu ürünlerin zararlı olduğu konusunda bilimsel bir kanıt bulunmadığını savunarak, "Var olan tarım alanları artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyecek, üretim artışının yolu teknolojiden geçiyor" diye konuşmuştu.

7 Aralık 2004’te Gıda Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği konferansta konuşan Kirişçi, üretimi artırmaktan başka bir yol olmadığını vurgularken, bunun GDO ile mümkün olabileceğini savunmuştu. Konferansta konuşan Kirişçi, “AB'de biyoteknoloji yöntemiyle üretilen genetiği değiştirilmiş ürünlerin zararlı olup olmadığını araştıran 81 çalışma sonucunda olumsuz hiçbir kanıt bulunamadı” ifadelerini kullanmıştı.