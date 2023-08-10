Yeni Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir? Bülent Tekbıyıkoğlu nereli, kaç yaşında?

Yayınlanma: 10.08.2023 - 11:59

Güncelleme: 10.08.2023 - 11:59

Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli'nin yeni valisi oldu.



BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?



Aslen Çorumlu1976 Ankara doğumlu Bülent Tekbıyıkoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1997 yılında tamamladı. Kısa bir süre finans sektöründe çalışan Tekbıyıkoğlu 2004 yılında İçişleri Bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı. İçişleri Bakanlığında sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevinde bulundu.

20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Tekbıyıkoğlu 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Bülent Tekbıyıkoğlu 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2 Ekim 2021 tarih ve 31616 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2021/467 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valisi olarak atandı.

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU EVLİ Mİ?

İyi derecede İngilizce bilen Tekbıyıkoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.