Yeni yılın 15’inci gününde ikinci çocuk işçi ölümü!

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı bir inşaatın son katında çalışan 16 yaşındaki Velat Kılınç, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İş arkadaşlarının ve çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Kılınç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kılınç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Velat Kılınç’ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kılınç, Bismil Akpınar Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2026’NIN İLK ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMÜ ANTALYA’DA YAŞANMIŞTI

2026 yılının ilk çocuk işçi ölümü ise Antalya’nın Serik ilçesinde kayıtlara geçmişti. İnşaatta kalfa olarak çalışan 17 yaşındaki İsmail Günal, çalıştığı binadan düşerek ağır yaralanmış, 10 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.

ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİ SÜRÜYOR!

İSİG Meclisi raporlarına göre, Türkiye’de 2025 yılında en az 2 bin 105 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin en az 94’ünün çocuk işçiler olduğu belirtildi.