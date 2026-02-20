YenidenBiz’den kadın istihdamına dev hamle: 5 bin kadın için beceri yolculuğu başladı!

Kadınların iş hayatındaki sürekliliğini güçlendirmek ve dijitalleşen dünyaya uyumlarını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren YenidenBiz, 2026 yılı stratejik adımlarından biri olan Beceri Gelişim Programları'nı yoğun bir katılımla başlattı. Kuruluşundan bu yana 800 bini aşkın kadına dokunan dernek, bu kez 5 binden fazla kadından oluşan yetenek havuzuna yönelik bütüncül bir gelişim modeli sunuyor.

ACAR BALTAŞ’TAN "YENİDEN ÖĞRENME" VURGUSU

Etkinlik, duayen isim Prof. Dr. Acar Baltaş’ın “Dönüşen İş Dünyasında Yeniden Öğrenmenin Gücü” başlıklı oturumuyla açıldı. Gün boyu süren programda; “Fikirden Gelire Yapay Zeka”, “Teknolojide Güvenlik Akademisi” gibi teknik eğitimlerin yanı sıra “Sürdürülebilirlik ve ESG”, “Girişimci Okulu” ve “Liderlik Gelişimi” gibi fonksiyonel alanlarda üst düzey yöneticiler tecrübelerini paylaştı.

SELEN KOCABAŞ: "DENEYİM SERMAYESİNİ ZAMANIN RUHUYLA BULUŞTURUYORUZ"

Programın kadınların ekonomide aktif yer alması için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten YenidenBiz Yönetim Kurulu Eş Başkanı Selen Kocabaş, şu açıklamalarda bulundu:

“Amacımız, kadınların sahip olduğu deneyim sermayesinin zamanın ruhuyla yeniden buluşmasını sağlamak. Sadece iş hayatına hazırlamıyor, sürdürülebilir kariyer yolları inşa ediyoruz. Teknolojiden liderliğe uzanan içeriklerimizle dönüşen yetkinlik ihtiyaçlarına somut çözümler üretiyoruz.”

ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKA DESTEĞİ

Programın uzun vadeli etkisine ve rekabet avantajına dikkat çeken YenidenBiz Genel Müdürü Tülay Cerit Tiryaki ise eğitimin bir dönüşüm modeli olduğunu vurguladı. Tiryaki, “Eğitimler sonunda katılımcılara ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar sunuyoruz. Kadınların ister yeniden istihdama dönüşte, ister girişimcilik yolculuğunda rekabetçi bir avantaj elde etmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

GÜÇLÜ EKOSİSTEM, BÜYÜK HEDEF

70’e yakın kurumsal üye ve 1.200 gönüllüden oluşan güçlü bir ekosistemle hareket eden YenidenBiz, bu programla kadınların kariyer geçişlerinde karşılaştıkları engelleri dijital yetkinlikler ve güçlü bir dayanışma ağıyla aşmayı amaçlıyor.