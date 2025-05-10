Yenidoğan bebeklere 'şartlı taburcu' dönemi başlıyor
Sağlık Bakanlığı, yenidoğan servislerinde taburcu kriterlerini yeniden düzenledi. Artık bebekler, belirli sağlık şartları sağlanmadan ve araba koltuğu gibi zorunluluklar yerine getirilmeden eve gönderilemeyecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından yenidoğan bebekler için bir süredir yürütülen çalışmanın sonuna gelindi. Çalışma ile uygulamaya alınması beklenen düzenleme ile yenidoğan bebeklerin taburcu edilmesine ilişkin prosedürde değişikliğe gitme kararı alındı.
Karara göre; ebeveynler, artık taburcu edilen bebeklerini evlerine götürürken bazı zorunluluklar ile karşı karşıya olacak.
BAKANLIK DÜZENLEMEYİ HAZIRLADI
Sağlık Bakanlığı, Yenidoğan servisleri için "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü" hazırladı.
Hazırlanan protokol kapsamında bebeklerin taburcu olup evlerine gitmelerinden, kilo alımlarına kadar pek ön koşulda değişiklik olacak. NTV'nin haberine göre; bakanlık, yenidoğan bebeklerin evlerine gönderilme sürecinde araba koltuğu da dahil olmak standartları belirledi.
YENİDOĞAN BEBEKLERE "ŞARTLI TABURCU" KARARI
Protokolde yer alan o şartlı taburcu kararları şu şekilde:
- Otomobili olan çiftler için yenidoğan servisinin çıkışında araba koltuğunun hazır olması şartı getirilecek.
- Ebeveynler bebeği araba koltuğuna nasıl oturtulacağını öğrenmeden taburcu işlemi gerçekleşmeyecek.
- Genellikle 36-37 haftalık civarında ve akut yaşamsal sorunları ortadan kalkmış olacak.
- Yeterli kilo alımı olacak.
- Topuk kanı ve rutin taramaları tamamlanacak
- Vücut ısısı ayarlanacak.
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