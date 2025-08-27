Yenidoğan Çetesi davasında adli tıp raporları belli oldu: Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun hastanesi oybirliği hatalı bulundu

Bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

En az 10 bebeğin öldürüldüğü skandalda mahkemenin beklediği adli tıp raporları ortaya çıktı. AKP’li Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ortağı olduğu Özel Avcılar Hospital’da hayatını kaybeden “Tokluoğlu bebek” ile ilgili hastane yönetimi suçlu bulundu.

"Organizasyon hatası..."

Raporda şu ifadeler yer aldı:

“Hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinin işletmesinin sözleşme ile başka bir şirkete devredilmesi, yenidoğan yoğun bakım servisinde takip-tedavi süreçlerinde hekimler yerine hemşireler ile yetkisiz yardımcı sağlık personeli görevlendirilmesi ve gerekli denetim yükümlüğünün yerine getirilmemiş olmasının Özel Avcılar Hospital Hastanesi yönetiminin organizasyon hatası olarak değerlendirildiği oy birliği ile mütalaa olunur”