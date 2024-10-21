'Yenidoğan çetesi' hakkında yeni ayrıntı: ‘Gebe başına para veririz’ demişler

“Yenidoğan çetesi” hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Cumhuriyet’in iddianamede ulaştığı bilgilere göre çete genelde düşük doğum ağırlıklı olan gebeleri hastanelerinde anlaştıkları kadın doğumcular ile doğum yaptırarak kendi hastanelerinin yoğun bakımlarına almayı amaçladığı ortaya çıktı.

'Yenidoğan çetesi' hakkında yeni ayrıntı: ‘Gebe başına para veririz’ demişler
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Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Telefon kayıtlarında geçen ifadelere göre şüpheli hemşire Hasan Basri Gök ile fezlekede ismi geçen hastanede hemşire olarak çalışan Funda S. arasında geçen konuşmada, Gök’ün S’ye çalışmakta olduğu hastaneye gebe hasta geldiği zaman kendisine haber vermesini istediği bunun karşılığında kendisine hasta başına para vermeyi teklif ettiği görüldü.

Gök ile Funda S. arasında geçen konuşmalarda şu ifadeler yer aldı: “Sen gebe olduğunda bana söylersen biz sana gebe başına para veririz. Sana gebe başı para verelim hem sen kazan hem de kimsenin haberi olmaz sadece ben, sen ve Fırat Sarı arasında olur.”

Öte yandan çete lideri doktor Fırat Sarı ile Hasan Basri Gök arasında geçen konuşmalarda ise Sarı’nın Gök’e, “Bu gebeleri toplamamız lazım gebe çalışması yapmamız lazım” dediği ortaya çıktı.


Etiketler: #Çete #Hastane #Hemşire

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