Yenidoğan çetesi mağdurları dava açılmasını bekliyor

Yenidoğan çetesi davası sürerken çete hakkında şikayetler de devam ediyor. Davada bahsi geçen hastanelerden olan Reyap Hastanesi’nde bebeğinin engelli kaldığını iddia eden Dilber Kartal, şikâyetçi olmasına karşın 15 aydır dosya soruşturma aşamasında.

Şu anda çocuğunun 6 buçuk yaşında ve yüzde 99 engelli olduğunu belirten Kartal, adalet çağrısında bulundu.

Kartal, “Kaç ay oldu savcılığa gidiyorum hâlâ soruşturma aşamasında. ‘Benim çocuğuma olan oldu ben adalet istiyorum’ dedim. Ben Sağlık Bakanlığı’nın bu işin üstünü örtmeye çalıştığını düşünüyorum. Benim çocuğum engelli kaldı. Ben şu an çocuğun tedavilerini bile yaptırmakta güçlük çekiyorum. Kendim de kronik hastayım. Hastalığım bu süreçte üzüntüden dolayı da ilerledi” ifadelerini kullandı.

Kartal, sorumlular hakkında dava açılmasını talep etti. Yenidoğan çetesine dava dün beşinci gününde de devam etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Gürül, Cansu Akyıldırım ve Sümeyye Nur Taşçı’nın “yurt dışına çıkış yasağı” tedbiriyle tahliyelerine hükmetti.