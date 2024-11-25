Arka Sokaklar’dan yeni çarpıcı bölüm: Yenidoğan Çetesi gündemde

Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:02

Güncelleme: 25.11.2024 - 10:02

29 Kasım’da yayınlanacak yeni bölümün fragmanı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle fragmanda yer alan çarpıcı diyaloglar ve sahneler, izleyiciler arasında heyecan yaratırken, diziye yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

Dizinin son yayınlanan bölümünde, tarikat lideri ile Mesut Komiser arasında geçen diyalog oldukça dikkat çekti. Mesut Komiser’in “Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?” sorusuna, tarikat liderinin verdiği “Suç mu?” cevabı izleyenleri derinden etkiledi. Özellikle Hüsnü Komiser’in “Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?” repliği, sosyal medyada en çok konuşulan sahnelerden biri oldu.

YENİ BÖLÜMDE YENİDOĞAN ÖLÜMLERİ

Yeni bölümde ise Arka Sokaklar, "Yenidoğan Çetesi" adıyla bilinen bir suç örgütünü ele alacak. Fragmanda, yasa dışı kazanç elde etmek için bebeklerin hayatını riske atan bir çetenin faaliyetleri işleniyor. İzleyicileri şoke eden sahneler arasında, bir hemşirenin “yaşatsak bir dert, öldürsek bir dert” sözleri yer alıyor. Ayrıca, Mesut Komiser’in eşi Selin’in doğumunun, çetenin eline düşmesiyle hikaye daha da gerilimli bir hal alıyor.

Dizinin toplumsal sorunlara dikkat çeken yaklaşımı, izleyicilerden hem takdir hem de eleştiri alırken, yeni bölümün büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmesi bekleniyor.