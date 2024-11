Eski Bakan Yanık'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Sorumlular hak ettikleri cezayı çekecekler!'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:01

Güncelleme: 22.11.2024 - 12:01

Yenidoğan Çetesi Davası duruşması 5. gününde devam ediyor. Bugünkü duruşmaya TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve komisyon üyeleri; Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal izleyici olarak katıldı.

"SON DERECE ÜZGÜNÜZ"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık duruşma öncesi Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yaptı. Yanık, şunları söyledi:

“Bugün yeni doğan çetesi olarak kamuoyunda bilinen davanın duruşmasını izlemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu heyeti olarak buradayız ve birazdan da duruşma başlayacak. Süreci beraber takip edeceğiz. Tabii bu vesileyle bu konuyla alakalı komisyonumuzla yaptığımız çalışmayı da ve bundan sonraki süreçte sürece ilişkin de değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle gayet tabii ki son derece üzgünüz. Maddi gerçeği kuşkusuz mahkeme ortaya çıkaracak. Maddi gerçek ortaya çıktıktan ve sorumlular tespit edildikten sonra hiç kuşkusuz, kimsenin, hiçbir endişesi olmasın ki her sorumlu, sorumluluğu nispetinde hak ettiği cezaya veya mali anlamda bir sorumluluk varsa hak ettiği cezayı ödeyecek sorumlularda cezalarını çekecekler.

"HEPİMİZ AÇISINDAN ÇOK ÇOK CAN YAKICI"

Fakat öbür taraftan iddianameye baktım. Müşteki beş isim var, beş baba var. Her birisi otuzlu yaşlarda. Bu da bize belki ilk çocukları, belki ikinci çocukları olduğunu gösteriyor. İnsanların heyecanla, hasretle bekledikleri, işte kucaklarına almak için içleri titreyerek bekledikleri bir süreçte öyle bir sonla karşılaşmaları kuşkusuz çok can yakıcı hepimiz açısından çok çok can yakıcı. Dolayısıyla iddiaların son derece ciddi olduğu bir yerde maddi gerçeğin ortaya çıkması kuşkusuz hem birer vatandaş olarak hem de aslında önemli ölçüde heyetimizde hukukçu arkadaşlarımız da var hukukçu olarak ama aynı zamanda birer insan olarak ve bir milletvekili olarak hepimizin arzusu ve talebi.

"SÜRECİN KOMİSYON OLARAK TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Süreci en başından itibaren, soruşturma evresinden itibaren yakından takip ediyoruz. Dava sürecinde komisyonumuz olarak yine beraber arkadaşlarımızla heyet olarak takip edeceğiz ve maddi gerçeğin ortaya çıkması, kamuoyu vicdanının rahatlaması, yavrularına kaybeden daha küçücük bağrına basma belki imkanı bile bulamadan yavrularını kaybeden anne babalarımızın acılarını bir nebze olsun dindirebilmek için süreci biz de titizlikle takip edeceğiz. Soruşturma evresi yaklaşık iki yıllık dönemi kapsayan suçları araştıran bir şekilde, çok titizlikle sürdürüldüğünü görüyoruz. Davanın da bu anlamda sorumluların hak ettikleri cezayı tespit edecek, takdir edecek şekilde süreceğinden en ufak bir şüphemiz yok ve biz de bu sürecin komisyon olarak takipçisi olacağız”