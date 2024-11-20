Yenidoğan davasında üçüncü gün: Sanıklar savunma yapıyor

Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:14

Güncelleme: 20.11.2024 - 12:10

İstanbul'da yeni doğan bebekleri, önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ihmal sonucu en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının üçüncü oturumu bugün başladı.

Örgüt lideri Dr. Fırat Sarı ile örgüt yöneticisi Dr. İlker Gönen, 582 yıl 9'ar aya, diğer örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir ise 589 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunan 22 sanık, tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. İlk duruşmanın geride kalan iki gününde 47 sanıktan 6'sı savunma yaptı.

"MADDİ ÇIKARIM YOK SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Bugün savunma yapan, Fırat Sarı'nın sevgilisi tutuklu sanık hemşire Cansu Akyıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"2012 ile 2019 arasında farklı hastanelerin yoğun bakım servislerinde çalıştım. Çorlu Reyap'ta değil Esenyurt Reyap Hastanesi'nde çalıştım. Özel Birinci Hastanesi'nde çalıştım. TRG Hastanesi'nde de hasta bakım müdürü olarak çalıştım. Dolandırıcılık suçunu kabul etmiyorum. Maddi çıkarım olmamıştır. Ailemden aldığım maddi destek de vardır. Bu yüzden dolandırıcılık suçunu kabul etmiyorum. Bir örgüt veya çete olduğunu da düşünmüyorum bu yüzden örgüt üyeliği suçunu da kabul etmiyorum."

Sanık Akyıldırım, danışmanlık hizmeti aldıkları bir şirket olduğunu, bu şirkete hastaları danıştıklarını, herhangi bir hastada sıkıntı olması durumunda İlker Gönen'e ulaştıklarını anlattı. Cansu Akyıldırım, hesap hareketlerine ilişkin mahkeme başkanının sorduğu soruya, "Birinci Hastanesi'nde Medisense Danışmanlık hizmeti veren şirket var. Motivasyon amaçlı çalışanlara dağıtılmak üzere Medisense'den bana para aktarılırdı ben de çalışanlara dağıtırdım. Para hareketleri bunlardan ibarettir" şeklinde yanıt verdi.

"CİĞER FİLMİ ÇEKİLİRKEN KALBİ DURDU"

Yoğun bakımda ölen Kadan Bebek ile ilgi kendisine sorulan soruya Akyıldırım, şu yanıtı verdi:

"Ben o dönem Birinci Hastanesi'nde çalışıyordum. Kadan bebek, TRG Hospital'de doğdu. Ben gönüllü olarak TRG Hospital'deydim. Fırat Bey yardıma gitmemi söylemişti. Bebek geldiğinde mosmordu. Kapıya en yakın olan yoğun bakım kısmına aldım. Oksijen verip Dursun beyi aradım ama ulaşamadım. İlker beyi aradım, Dursun beye ulaşacağını söyledi. Dursun bey de kısa bir süre sonra geldi. Akciğer filmi çekilmesi gerekiyordu. Ben bebeği kaldırınca sağ tarafında bir şişlik farkettim ve Dursun beye bildirdim. Ciğer filmi çekilirken bebeğin kalbi durdu, müdahale başladı."

"PARAYA İHTİYACI OLDUĞU İÇİN SATTIĞINI SÖYLEDİ"

Mahkeme başkanının, "Konuşmalarda neden, 'epikizleri değiştirelim' ifadeleri var?" sorusuna Akyıldırım, "Ben sadece sisteme aktarıyordum Kopyala yapıştır şeklinde. Benim epikiz doldurma yetkim yok. Hiçbir şekilde de doldurmadım" diye yanıt verdi.

Denetimle ilgili Fırat Sarı ile olan tapeleri sorulan Akyıldırım, "Ben o dönem müdürdüm. Fırat Bey'e denetim raporlarını atıyordum" dedi. Cansu Akyıldırım, ilaç satışıyla ilgili soruya, "2023'te bir gün sabah Fırat Sarı beni aradı, 'bekle bir şey konuşacağız' dedi. Fırat, Hasan Basri ve ben oturduk. Fırat, Hasan Basri'ye, 'yaptın mı gerçekten' dedi. Hasan’da 'Paraya ihtiyacım vardı' dedi. Bunun üzerine Fırat, 'Söylesen yardımcı olurduk' dedi. Hasan Basri kredi çektiğini gösterdi. Ortalama 20 kutu kadar curusorf satıp para aldıklarını söyledi" diye yanıt verdi.

"MEDYA YANLIŞ İTHAMLARDA BULUNDU"

Sanık Cansu Akyıldırım, "Ben maaşlı çalışandım. Herhangi bir maddi çıkar sağlamadım. Ortada bir örgüt, çete olduğunu düşünmüyorum. Üye olduğumu da kabul etmiyorum. 7 aydır tutukluyum. Dosya, medya tarafından çok dallanıp budaklandı. Yanlış ithamlarda bulunuldu. Böyle bir dosyada yargılandığım için üzgünüm" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN İHMALİ DAVRANIŞ GÖSTERMEDİM"

Tutuklu sanık hemşire Çağla Durmuş, savunmasında herhangi bir örgüte üye olmadığını, ortada bir örgüt olmadığını düşündüğünü söyleyerek, "Ne dolandırıcılık ne ihmali davranışla öldürme suçlarını kabul etmiyorum. Bir sürü borcum var zaten, ben dolandırıcılık yapmış olsaydım daha farklı olurdu. Öldürmeye ilişkin de kesinlikle hiçbir zaman ihmali davranışta bulunmadım" dedi.

'BIRAKIYORUM' İFADESİ: "KASTIM DÜŞÜNMEYİ BIRAKMAKTI"

Mahkeme başkanı, sanık Durmuş'a tapelerde hastayla ilgili, "Ölüyor mu ne yapıyorsa yapsın, bırakıyorum" ifadesini sordu. Sanık Çağla Durmuş, "Orada 'bırakıyorum' ifadesinden kastım düşünmeyi bırakmaktı. Makinede ayarsızlık olduğu için değerler bir çıkıp bir iniyordu. İhmal etmek anlamında değil. Serzenişte bulunuyorum. Malzeme eksikliğinden bahsetmişim, Bağcılar Medilife Hastanesi'nde sürekli malzeme sıkıntısı oluyordu. Yönetime de bu konuda sürekli mail atıyordum" diye yanıt verdi.