Yayınlanma: 23.05.2024 - 17:38

Güncelleme: 23.05.2024 - 17:38

Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişli-Mecidiyeköy istasyonu ulaşıma kapatıldı. Peki, Yenikapı - Hacıosman metrosu neden kapalı? Yenikapı - Hacıosman metrosu ne zaman açılacak?

YENİKAPI - HACIOSMAN METROSU NEDEN KAPALI?

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişli-Mecidiyeköy istasyonu bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle geçici bir süreliğine kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." denildi.