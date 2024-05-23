Yenikapı - Hacıosman metrosu neden kapalı? Yenikapı - Hacıosman metrosu ne zaman açılacak?
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişli-Mecidiyeköy istasyonu geçici bir süreliğine kapatıldı. Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Peki, Yenikapı - Hacıosman metrosu neden kapalı? Yenikapı - Hacıosman metrosu ne zaman açılacak?
Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişli-Mecidiyeköy istasyonu ulaşıma kapatıldı. Peki, Yenikapı - Hacıosman metrosu neden kapalı? Yenikapı - Hacıosman metrosu ne zaman açılacak?
YENİKAPI - HACIOSMAN METROSU NEDEN KAPALI?
İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişli-Mecidiyeköy istasyonu bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle geçici bir süreliğine kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır." denildi.
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