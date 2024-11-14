Yayınlanma: 14.11.2024 - 09:49

Güncelleme: 14.11.2024 - 09:49

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonunda yangın çıktı. Yürüyen merdivenlerde çıkan yangın nedeniyle istasyon bir süreliğine işletmeye kapatıldı. Peki, Yenikapı metro çalışıyor mu, açıldı mı? Yenikapı metrosu neden kapalı?

YENİKAPI METRO İSTASYONU NEDEN KAPATILDI?

İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonunda yürüyen merdivenlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılacağı kaydedildi.