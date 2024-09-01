Yenikapı'da hayvanseverlerden ‘katliam yasasına’ tepki: Dünyaca ünlü sanatçıdan destek!

Yenikapı Miting Alanı'nda bir araya gelen hayvanseverler, sokak hayvanlarının katledilmesini meşrulaştıran yasa tasarısına karşı protesto düzenledi. "Katliam Yasasına Hayır" sloganıyla yapılan eyleme, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. 'Reel 2 Real' Yenikapı’daki mitinge katılıp sokak hayvanları yasası için hayvanseverlere destek oldu.

Ufuk Sepetci
Yayınlanma: 01.09.2024 - 19:11
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Yeni kabul edilen yasa, AKP ve MHP'nin oylarıyla geçerken, hayvanseverler yasanın geri çekilmesini talep ediyor. Yasa, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında çıkarılmış olmasına rağmen, bu düzenlemenin hayvanları korumak yerine, onların yaşam haklarını hiçe sayan ve yok edilmelerine zemin hazırlayan tehlikeli düzenlemeler içerdiğini vurguluyor.

Hayvanseverler, bu yasayla birlikte hayvanlara yönelik saldırıların arttığını ve sokak hayvanlarının yaşam haklarının ihlal edildiğini belirtti. Son dönemlerde Niğde ve Altındağ'daki katliamlar ve usulsüz toplama görüntülerinin ardından Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen yurttaşlar, Yenikapı'da toplandı.

'Reel 2 Real' Yenikapı’daki mitinge katılıp sokak hayvanları yasası için hayvanseverlere destek oldu. Sanatçı, protestoda 'Move It' şarkısını seslendirdi.

Yasa tasarısının hayvan koruma amacı taşımadığını ve sokak hayvanlarının yaşam haklarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.


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