Yenilenen Anadolu lisesinin binası imam hatip lisesine verilecek

Yayınlanma: 10.06.2024 - 14:47

Güncelleme: 10.06.2024 - 14:47

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan kentin köklü okullarında Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nin kapatılarak, binanın tamamen Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yerleştirileceği iddia edildi. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başında yeni kurulan Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin üç sınıfı “misafir” olarak Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’ne taşındı. Geçici olarak geldiği okulda imam hatip lisesine bir sonraki yıl 10 sınıf kontenjanı açılırken anadolu lisesine sadece 1 sınıf kontenjanı verildi. Kendi okulunda ek binaya mahkum edilen anadolu lisesinin kapatılması için bakanlık 2017 yılında da yazı gönderdi. Ancak veli ve öğrencilerin çabalarıyla okulun kapatılması engellendi. 2020 İzmir depreminde hasar gördüğü için yıkılan ve TOKİ tarafından yeniden yapılan okulun projesinde Vali Nevzat Ayaz adı yazmasına rağmen, anadolu lisesinin eğitim verdiği ek binanın olmaması dikkat çekti.

"MESELE LAİK EĞİTİM İSTEYEN YURTTAŞIN HAKKININ ELİNDEN ALINMASI"

Konuyu Meclis’e taşıyan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Yüksel Taşkın, "Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin arsa ve binası yıllar boyunca bir imam hatip lisesinin işgali altındaydı. Şimdi ise TOKİ tarafından yürütülen inşaat Vali Nevzat Ayaz Lisesi adına yapılırken fiili bir durum yaratılarak bu köklü okul kendi arsasından ve binasından atılmak mı isteniyor? Bakanlık konuyu derhal açıklığa kavuşturmalıdır. Mesele, laik ve bilimsel eğitim talep eden vatandaşların hak ettikleri yeterli sayıda ve kalitede eğitim alacakları eğitim ortamının elinden alınmasıdır. Konunun takipçisi olacağız” dedi./ İZMİR