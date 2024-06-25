Yenilik Partisi Parti Sözcüsü Çiftçi: 'Saldırıyı önlemediler'

Yayınlanma: 25.06.2024 - 13:37

Güncelleme: 25.06.2024 - 13:37

Yenilik Partisi Parti Sözcüsü Doç. Dr. Kemal Çiftçi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Burger King ve Kayapınar ilçesindeki Starbucks’ta tekbirler eşliğinde “Cenk, cihat, şehadet” sloganlarıyla ve İsrail’i protesto gerekçesiyle düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırıların amacının İsrail’i protesto etmek değil, yurttaşlarda korku atmosferi oluşturmayı amaçladığını söyleyen Çiftçi şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre saldırıdan 2 gün sonra 16 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 15’i savcılık ifadelerinin ardından, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kalmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın ve Diyarbakır Valiliği’nin açıklamalarından, saldırı öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenlik güçlerinin önleyici bir tedbir almadığı, saldırıyı önlemediği ve sonrasında da herhangi bir gözaltı işlemi yapmadığı anlaşılmaktadır. Kamu görevlilerini, siyasal İslamcı çevrelerin belli bir toplumsal yaşam şeklini hedef alan bu saldırılarına yönelik, gerekli önleyici tedbirleri almaya ve adli süreçleri derhâl başlatmaya çağırıyoruz.”