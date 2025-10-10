Yenimahalle’de 324 kişilik Dev Kız Öğrenci Yurdu hizmete açıldı

Yenimahalle Belediyesi’nin Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle şehir dışından Ankara’ya üniversite eğitimi için gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrenciler için inşa ettiği 324 kişilik Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu hizmete açıldı. Beştepe Mahallesi’ndeki açılış törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, kent konseyi başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmasında belediye başkanlığına yalnızca bir görev olarak bakmadığını vurgulayan Başkan Yaşar, Yenimahalle ile kurduğu bağı anlatarak, “Cumhuriyete olan borcumu ödemek için var gücümle çalışıyorum. Yenimahalle’ye bakış açım cumhuriyetin değerleriyle özdeştir. Irk, din, cinsiyet, parti ayrımı gözetmeksizin herkes eşit yurttaştır. Bu nedenle ihtiyaç neyse ona çözüm üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Ankara’daki barınma krizine dikkat çeken Yaşar, KYK yurtlarının kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek, “Gençlerimizin eğitimi yarım kalmasın diye bu yurdu inşa ettik. Bu yurtta kalan kızlarımız güven içinde eğitimlerine devam edecek ve gelecekte ülkenin her köşesinde parlayacaklar” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yerel yönetimlerin sadece altyapı yapmakla değil, eğitimde fırsat eşitliği sağlamakla da sorumlu olduğunu belirterek, “Yolları, köprüleri herkes yapabilir; ancak okumak isteyip okuyamayanı düşünmek zorundasınız. Biz dar gelirli ailelerin çocuklarına servis ve kantin desteği sağlıyoruz. Öğrencilerimizin eğitimine devam edebilmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş da eğitimin bir toplumun en önemli dayanağı olduğunu vurgulayarak, “Eğitim aydınlıktır, cehaleti sevmez. Eğitim yarıda kalmasın, fırsat eşitliği sağlansın diye bu projeyi hayata geçirdik” diye konuştu.

Yurt öğrencilerinden Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Betül Bayazıt ise sağlanan desteklerle güvenli ve modern bir ortamda eğitim aldığını belirterek Başkan Yaşar, TEV yetkilileri ve bağışçılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mansur Yavaş, Fethi Yaşar ve TEV Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş’a plaket takdim edildi. Yurt binası gezilerek Ankara’ya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

81 adet dört kişilik oda ve engelli erişimine uygun altyapısıyla dikkat çeken TEV Yenimahalle Beştepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu; WC, banyo, elbise dolabı, çalışma masası, mini buzdolabı bulunan odalarıyla barınma imkânı sunuyor. Etüt odası, bilgisayar odası, yemekhane, kütüphane, TV alanı, çamaşırhane, revir ve bahçe gibi ortak alanlara sahip yurtta 7/24 güvenlik, teknik destek ve yönetim kadrosu bulunuyor. Sosyal etkinlikler, seminerler ve eğitim programlarıyla öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimini destekleyen yurt, “otel konforunda” bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.