Yenişehir Belediye Başkanı Özel’den kaybolan İsmail Kaya için yardım çağrısı

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Yarhisar köyünde yaşayan 34 yaşındaki İsmail Kaya, 16 Kasım Pazar günü mantar toplamak amacıyla geldiği Bilecik’in Hasandere köyünde traktörünü bıraktıktan sonra ormanlık alana girdi. Kaya’dan o tarihten bu yana haber alınamadığı bildirildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, arama çalışmalarına ilişkin Hasandere Köyü’nden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dün öğle saatlerinde, Yarhisar Mahallesi’nden Bilecik’in Hasandere Köyü’ne mantar toplamak için giden Yarhisar Mahalle Muhtarımızın kardeşi İsmail Kaya’nın kaybolduğunu öğrenir öğrenmez bölgeye intikal ederek arama-kurtarma çalışmalarına tüm ekibimizle katıldık. Yaklaşık 20 saatlik arama-kurtarma çalışmasına rağmen ekiplerimiz maalesef İsmail Kaya’ya henüz ulaşamadı.

Bilecik, Bursa ve Sakarya FADA, AKUT, AKOM, YENDAK, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi arama-kurtarma ekiplerinin yanında INDAK, İHH, Bilecik ve Bursa Jandarma ekipleri ile arama-kurtarma çalışmaları dört termal kameralı drone, arama-kurtarma köpekleri ve yaklaşık 150 kişilik ekibin desteğiyle devam ediyor.

Arama çalışmaları geniş bir alanda yürütüldüğünden, hava kararmadan önce saat 18.30-19.00’a kadar İsmail Kaya’yı bulmak için Bursa’daki dağcılık dernekleri, arama-kurtarma ekipleri, avcılar ve duyarlı vatandaşlarımızı çalışmalara destek olmaya davet ediyorum. Şu an Hasandere Köyü’ndeyiz. Tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim İsmail kardeşimize dayanma gücü versin inşallah."