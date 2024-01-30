Yer Ankara... Ağabey kardeş kavgası kanlı bitti

Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:27

Güncelleme: 30.01.2024 - 13:27

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi Okullar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabey Ahmet Ş. (37) ile kardeşi Murat Ş. (33) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeş Murat Ş., ağabeyi Ahmet Ş.’yi 10 yerinden bıçakla yaraladı. Yaralı ağabey sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Murat Ş.’yi olay yerinde suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Ahmet Ş.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken kardeş Murat Ş. polis ekiplerine ağabeyi ile uzun süredir aralarında husumet olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



