İstanbul Fatih'te dehşet! Özbekistanlı iki kadına evde bıçaklı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'te bir dairede yaşayan iki Özbekistanlı kadın, bir erkek tarafından defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybederken şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre kiraladıkları dairede bir kız arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, evine gelen bir erkekle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, eline geçen bıçakla iki kadını defalarca bıçaklayarak evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadınları ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürdü.
Ağır yaralanan Kurbonova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kadının tedavisi devam ediyor.
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