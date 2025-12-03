Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yer Antalya Otogarı... 270 kilo kırmızı et ile 5 kilo köfteye el konuldu: Otobüs firmasına ceza verildi

Yer Antalya Otogarı... 270 kilo kırmızı et ile 5 kilo köfteye el konuldu: Otobüs firmasına ceza verildi

3.12.2025 11:23:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Yer Antalya Otogarı... 270 kilo kırmızı et ile 5 kilo köfteye el konuldu: Otobüs firmasına ceza verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve güvenlik ekipleri, Antalya Otogarı’nda yaptıkları denetim sırasında Kütahya’dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz koşullarda taşınan et buldu. Soğuk zincir kurallarına uyulmadan taşındığı belirlenen, menşei ve resmi damgası bulunmayan 270 kilo kırmızı et ile 5 kilo köfteye el konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler ile güvenlik ekipleri, Antalya Otogarı’nda gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında Kütahya’dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz şartlarda taşınan kırmızı et ve köfte tespit etti.

Yapılan kontrolde herhangi soğuk zincire aykırı taşınan, menşei belli olmayan ve resmi damga taşımayan 270 kilo kırmızı et ile 5 kilo köfteye el konuldu.

Image

OTOBÜS FİRMASINA İDARİ PARA CEZASI 

Antalya Otogarı’ndaki denetimde ortaya çıkarılan kaçak ve uygunsuz etler üzerine durum, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirildi.

Etleri uygunsuz koşullarda taşıyan otobüs firmasına Kabahatler Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Ürünler, yapılacak incelemelerde hayvan tüketimine uygun bulunursa Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı’na gönderilecek, uygun değilse imha edilecek.

İlgili Konular: #otobüs #firma