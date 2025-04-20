Yer: Ataşehir... Uzun namlulu silahla ATM'den para çekti: Gözaltına alınıp, serbest bırakıldı!

Ataşehir'de uzun namlulu silahla para çekmek için ATM'ye gelen şüpheli M.S.D. ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yer: Ataşehir... Uzun namlulu silahla ATM'den para çekti: Gözaltına alınıp, serbest bırakıldı!
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DHA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 10:21

Kayışdağı Mahallesi'nde 18 Nisan Cuma Günü saat 15.00 sıralarında iddiaya göre M.S.D., elinde uzun namlulu silahla para çekmek için ATM’ye geldi.

"SİLAH GERÇEK DEĞİL" DEDİ

Silahı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde silahın gerçek olmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına gönderilen şüpheli, 'Halkı korku ve paniğe sürüklemek' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

SERBEST KALDI

Şüpheli M.S.D. hakimlikteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Etiketler: #Ataşehir

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