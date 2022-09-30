Yer: Avcılar... Ayakkabı mağazasından 650 bin liralık vurgun!
İstanbul Avcılar'da, kepenklerini kırıp ayakkabı mağazasına giren 1 kişi, dolapta saklanan yaklaşık 650 bin lira tutarında para ve dövizi çalarak kaçtı. Hırsızlık ve şüphelinin kaçarken bir tomar parayı düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Pes dedirten hırsızlık olayı, 29 Eylül Perşembe günü sabaha karşı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir ayakkabı mağazasına saat 03.00 sıralarında gelerek, yaklaşık bir saat uğraştıktan sonra kepenkleri kırıp içeri giren şüpheli, dolaba saklanan içinde yaklaşık 650 bin lira tutarında para ve dövizi alarak hızla kaçtı.
PARANIN BİRAZINI DÜŞÜRDÜ
Şüpheli uzaklaşırken 50 liralık bir tomar parayı mağazanın girişinde düşürdü. Kendisini gören çevredeki kişinin bağırmasına aldırmayarak kaçan şüpheliyi tespit edip yakalayabilmek için polis harekete geçti.
BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE UZAKLAŞTI
Mağazada çalışan Hamit Uçar, şüphelinin doğrudan paranın olduğu dolaba yöneldiğini, birkaç saniye içerisinde paraları alıp hızla uzaklaştığını anlattı. Mağazayı işleten kişinin bir gün sonra senet ödemek üzere yüksek miktarda para bulundurduğu, ayrıca yabancı müşterilerden yapılan satıştan elde edilen dövizin de burada sakladığı ifade edildi.
Hırsızlık ve şüphelinin kaçarken bir tomar parayı düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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