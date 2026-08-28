Yer İstanbul... Hastane bahçesinde hareketli anlar: Demir sopayla polise saldırdı

Sarıyer Seyrantepe’deki bir hastanede, konteynerin üzerine çıkan Moldova uyruklu Simon Y. çevresine taş, demir sopa ve çeşitli malzemeler fırlattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi bulunduğu yerden indirmeye çalışırken, hastaneye itfaiye ekipleri de sevk edildi.

TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri, şüpheliyi konteynerin üzerinden indirmek için tazyikli suyla müdahale etti. Bu sırada polis memurları M.D. ile A.A.K. de Simon Y.’yi etkisiz hale getirmek için konteynerin üzerine çıktı.

POLİS MEMURUNU YARALADI

Simon Y., elindeki demir sopayla polis memuru M.D.’ye saldırdı. Polis memuru başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

DÜŞÜNCE YAKALANDI

Müdahale sırasında ıslak zeminde ayağı kayan Simon Y. düşerek yaralandı ve polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “Kasten yaralama” suçlarından soruşturma başlatıldı. Polis memuru M.D. de şikayetçi oldu.

İşlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakılan Simon Y.’nin sınır dışı edilmek üzere Arnavutköy’deki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği öğrenildi.