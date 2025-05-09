Yer İstanbul! Horoz dövüştürürken yakalandılar: 194 bin 187 TL para cezası kesildi

Yayınlanma: 09.05.2025 - 10:53

Güncelleme: 09.05.2025 - 10:54

Beykoz’da horoz dövüşü düzenlendiği ihbarı üzerine harekete geçen Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde bulunan metruk bir yapıya operasyon düzenledi. 22 Nisan 2025 tarihinde yapılan operasyonda, horoz dövüştürerek kumar oynayan 21 kişi suçüstü yakalandı.

Horoz dövüşünü organize ettiği belirlenen şahıslarla birlikte toplam 21 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde 3 horoz ve 10 bin TL nakit para ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Horozlar, ilgili kuruma teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından 21 kişiye "hayvan dövüştürmek suretiyle kumar oynamak" suçundan toplam 194 bin 187 TL idari para cezası uygulandı.

Metruk yapının sahibi olduğu belirlenen M.K. hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" ile "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na Muhalefet" suçlarından işlem yapılırken, organizasyonu düzenledikleri tespit edilen S.B. ve K.C. hakkında da 5199 SKM kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından dosyaları ikmalen adliyeye gönderilmek üzere serbest bırakıldı.