Denizli horozunun sesi artık daha gür

04 Nisan 2025 Cuma

31 Mart 2024 yerel seçimi ile Denizli’de başlayan yeni dönem bir yılını doldurdu. Başta Denizli büyükşehir belediyesi olmak üzere, Denizli merkezindeki belediyeler artık CHP’li başkanlar tarafından yönetiliyor. Doğal olarak Denizlilerin yeni başkanlardan beklentileri de büyük. Biz de bu haftaki Ege notlarımızda; Denizli’nin nabzını tutmaya çalışacak ve Denizli merkezinde görev yapan belediye başkanlarının hedeflerini ve ilk yıl izlenimlerini paylaşacağız.

DENİZLİ’NİN HOROZLARI

Bilindiği gibi Denizli’nin horozu meşhurdur. Bu horoz simgesiyle kentin hemen her tarafında karşılaşırsınız. Denizliler horoz simgesini severler ve sahiplenirler. Biz de Denizli’ye giderken, Denizli’den yetişen ve bu yöreyle bütünleşen rahmetli sanatçımız Özay Gönlüm’ün o ünlü ‘Denizli’nin horozları’ türküsünün sözleri ve tınıları belleğimizde dönüp duruyordu!..

Ne diyordu rahmetli Özay Gönlüm, bu güzelim türküsünde: “tellidir yaman aman tellidir aman / denizlinin horozları bellidir / ötüver de çil horozum bi yol ötüver / geniş olam gam zamanı değildir”. Her ne kadar türkü ‘gam zamanı değildir’ dese de; Denizliler, içinde bulunduğumuz dönemde yaşanan ekonomik ve sosyal problemlerden olumsuz etkilenmişler ve oldukça da gamlanmışlar!

tellidir turnam aman tellidir tellidir am de çil

BİR ZAMANLAR ‘ANADOLU KAPLANI’YDI

Aslında önceki dönemlerden Denizli, özellikle tekstil alanındaki atılımıyla hatırlanıyor ve biliniyor. Geçmişte sanayide, özellikle de tarımsal sanayi ve tekstil alanlarında önemli hamleler gerçekleştirilmiş. Denizli’nin yerel girişimcileri, ihracata yönelik çalışan yerel işletmeler kurmuşlar. O dönemlerde kentte önemli gelir ve istihdam sağlanmış.

Ancak son dönemlerde yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlardan Denizli de oldukça etkilenmiş. Bir zamanlar ‘Anadolu kaplanları’ denilince ilk akla gelen kent olan Denizli, artık o eski görkemli günlerini arıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmenin muhalefetin adaylarına yönelmesinde, elbette ekonomik sorunların da önemli payı var.

ÖN ADINI ECEVİT’TEN ALMIŞ

Denizli büyükşehir ile merkezdeki belediyeler, yerel seçimde CHP’li adaylar tarafından kazanılmış. Daha önce CHP il başkanlığı yapan Av. Bülent Nuri Çavuşoğlu, büyükşehir başkanı seçilmiş. Başkan Çavuşoğlu, siyasi bir aileden geliyor. Ön adını da rahmetli başbakan Bülent Ecevit’ten almış.

Nuri başkan, Denizli’nin sorunlarını biliyor ve bu sorunlara kapsamlı çözümler üretiyor. İktidar partisine mensup önceki başkandan, her ne kadar ağır borçlu bir yönetim devralmış olsa da, borçlar onu yıldıramamış. Durumu hemşehrileri ile paylaşarak, el birliği ile sorunları aşacaklarını düşünüyor ve bu konuda epeyce de yol almış.

NURİ BAŞKANIN HEDEFLERİ

Nuri başkan, Denizli’nin geleceğinden oldukça umutlu. Bu pozitif enerjisini çevresine ve çalışma arkadaşlarına yaymaya çalışıyor. Kent ve kentli adına önüne pek çok hedef koymuş. Olanaklar ölçüsünde ve önceliklere göre bu hedefleri gerçekleştireceklerini söylüyor. İlk attıkları adımlar, kentte yaşayanların ekonomik-sosyal sorunlarını görece iyileştirmek amaçlı olmuş. Bu bağlamda; emeklilere bayram ikramiyesi, su bedellerinde indirim, öğrencilere öğrenim yardımı, kent lokantası ve kız öğrenciler için konuk evi açılması, çocuk gelişim merkezleri kurulması gibi çoğunlukla sosyal uygulamalar gerçekleştirilmiş.

Turizm ve tarım sektörleri, kentin bugününde ve geleceğinde büyük önem taşıyor. Bu öneme uygun olarak ‘Denizli Geleceğini Tasarlıyor’ adıyla arama konferansı yapılmış. Kentin tanıtımına ve turist çekilmesine yönelik adımlar atılmış. Bu çalışmalar ilk semerelerini vermeye başlamış. Tarımsal üretime ve üreticiye yönelik de önemli destekler sağlanmış. Nuri başkan, kent ulaşımında raylı sistemi hedeflediklerini ve bunun için hazırlandıklarını söylüyor.

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Şeniz başkanın ikinci dönemi

Denizli’nin merkezinde Merkezefendi ilçe belediyesi var. Belediyenin başkanlığını da, bu görevde ikinci dönemi olan Şeniz Doğan yapıyor. Şeniz başkan, taşıdığı ve içselleştirdiği tüm özellikleri ile Atatürkçü çağdaş Türk kadınını en güzel şekilde temsil ediyor. Kadınlarımızın aydınlığını ve duyarlılığını, hem görevine ve hem de çevresine yayıyor.

RAHAT VE ÖZGÜVENLİ

Şeniz başkan, CHP’li olarak ilk döneminde yalnız kaldığını ve bunun zorluklarını yaşadığını söylüyor. Ama bu dönem çok rahat ve özgüvenli olduğunu sözlerine ekliyor.

Önceki dönemin kazandırdığı yerel yönetim deneyimi ile Şeniz başkan bu dönem oldukça rahat. Kadın duyarlılığının ve çağdaşlığının tüm ışıltısını, elinden geldiğince kente yaymaya çalışıyor.

KADIN KOOPERATİFİ VE SOSYAL ÇALIŞMALAR

Merkezefendi’de Şeniz başkanın önderliğinde kurulan kadın kooperatifi, 5. yılını dolduruyor. Hem belediyenin ve hem de kooperatifin çalışmaları ile sosyal hizmetler bu dönem daha etkin ve güçlü. Halk Süt gibi çocuklara ve eğitim desteği gibi öğrencilere yönelik faaliyetler, bugünlerde daha da yaygınlaşıyor.

Denizli büyükşehir gibi Merkezefendi belediyesinin de en iddialı alanlarının başında kültür-sanat etkinlikleri geliyor. Çok ilgi gören anlamlı ve güzel etkinliklerle, Denizli’nin kültürel yaşamı giderek daha da zenginleşiyor. Etkinliklere çok sayıda Denizlili katılıyor.

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Ertemur ve eşit hizmet

Pamukkale ilçesi, Denizli’nin merkezinden çeperlerine ve kırsala uzanan oldukça geniş coğrafi bir alanı kapsıyor. İlçenin önemli ve temel sorunu, şimdiye kadar sosyal eşitsizlik ve hizmet dengesizliği yaşanmış olması.

KIDEMLİ SİYASETÇİ

Geçmişte CHP Denizli milletvekili olarak görev yapan ve siyasal tecrübeye sahip olan Başkan Ali Rıza Ertemur, öncelikle bu dengesizliklerin üstüne gideceklerini vurguluyor. O nedenle de önceliği mağdur kesimlere ve özellikle de kentin çeperlerine vermiş.

Ünlü Pamukkale ve Karahayıt ören yerleri, bu ilçenin sınırları içinde yer alıyor. Buraları için başta temizlik olmak üzere belediyeden hizmet beklenmesine karşın, belediye buralardan gelir sağlayamıyor. Ali Rıza başkan, merkezi yönetimden ve ilgili bakanlıklardan bu haksızlığın giderilmesini talep ediyor.

GELECEKTEN UMUTLU

Ali Rıza başkanla sohbet ederken, milletvekili olarak mecliste Denizli halkını temsil ettiği dönemin ona kazandırdığı siyasal tecrübeyi ve birikimi de fark ediyorsunuz. Siyasetin bu kıdemli ismi, şimdi tecrübelerini ve deneyimlerini yerel yönetime aktarmaya çalışıyor. Ayrıca, gelecek günlere ve dönemlere de umutla yaklaşıyor.

Sözün özü; başta büyükşehir başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu olmak üzere, Denizli’nin başkanları kentlerinin geleceğinden çok umutlular. Güç birliği ve dayanışma içinde, Denizli’yi parlak bir geleceğe hazırlıyorlar. Onlar başarılı oldukça, Denizli’nin horozu mutlaka daha güçlü ötecek ve sesi de daha gür çıkacak!..