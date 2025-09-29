Yer İstanbul... Pistteki kuşlar uçuş trafiğini olumsuz etkiledi

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmak isteyen AJet’e ait Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak pilotu pistte çok sayıda kuş gördü.

Airbus A320 pilotu inişinin ardından kuşa çarpmış olabilme ihtimaline karşı durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne rapor ettirdi. Bunun üzerine pist kontrolü yapıldı.

UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

Yapılan kontroller sonucu 2 uçak pisti pas geçmek zorunda kalırken, iniş için yaklaşmada bulunan diğer uçaklar ise havada tur attı.

Yapılan kontrollerin ardından uçuşlar normale döndü.