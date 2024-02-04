Yer Kadıköy... Kız kardeşini 'namus meselesi' diyerek darbetti!

İstanbul Kadıköy'de kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 10:10
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, bir kadının darbedilerek taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Caddebostan Mahallesi'nde H.K. (22) isimli kadının şiddete uğradığını ve bacağından yaralandığını belirleyen ekipler, olayı gerçekleştiren M.K'yi (26) gözaltına aldı.

Darbedilerek zorla taksiye bindirilen H.K'nin M.K'den şikayetçi olmadığı belirtildi.


kadıköy haberleri darp haberleri

İlgili Haberler

Hemşirenin çağırdığı bir grup, sağlık çalışanlarını darbetti!

Hemşirenin çağırdığı bir grup, sağlık çalışanlarını darbetti!
Meclis’in Meclis’e darbesi...

Meclis’in Meclis’e darbesi...
Atalay kararı, Anayasa çiğnenerek genel kurulda okutuldu: Demokrasiye darbe

Atalay kararı, Anayasa çiğnenerek genel kurulda okutuldu: Demokrasiye darbe
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon