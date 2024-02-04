Yer Kadıköy... Kız kardeşini 'namus meselesi' diyerek darbetti!
İstanbul Kadıköy'de kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir kadının darbedilerek taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Caddebostan Mahallesi'nde H.K. (22) isimli kadının şiddete uğradığını ve bacağından yaralandığını belirleyen ekipler, olayı gerçekleştiren M.K'yi (26) gözaltına aldı.
Darbedilerek zorla taksiye bindirilen H.K'nin M.K'den şikayetçi olmadığı belirtildi.
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