Atalay kararı, Anayasa çiğnenerek genel kurulda okutuldu: Demokrasiye darbe

Yayınlanma: 31.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2024 - 04:00

Gezi davası nedeniyle 18 yıl ceza alan tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili yargı kararına ilişkin fezleke dün TBMM Genel Kurulu’nda okundu.

Atalay kararının okutulmasından önce söz alan SP Grup Başkanvekili Bülent Kaya, kararın okunması için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un gelmesi gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş’un daha önce CHP’li Enis Berberoğlu ve DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile pek çok milletvekilinin kararlarının okutulmasını dönem sonuna bıraktığını anımsatan Kaya, Bozdağ’a, “Ne olduysa size 2016’dan sonra oldu çünkü artık demokrasi, özgürlük, insan hakları hak getire. 2016’dan önceki pratiğinizi niçin terk ettiğinizi bu Meclis’e ve bu kamuoyuna izah etmek durumundasınız” tepkisini gösterdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de “Siz bu kararı okuyarak Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Meclis’e, halkın iradesine parmak sallamasına ‘evet’ demiş olacaksınız. Siz bu kararı okuyarak Hatay halkının seçme ve seçilme hakkını yok saymış olacaksınız. Siz bu kararı okuyarak arkanızda yazan ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü yerle yeksan etmiş olacaksınız” diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Kurtulmuş’’a, “BAE’de saklanarak Türkiye’deki hukuksuzluktan kaçamazsın” diye seslendi.

KAPALI OTURUM

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Bozdağ, CHP’nin konuyla ilgili kapalı oturum istemesine yönelik önergesini okuttu. Bozdağ’ın önergeyi okutacağı sırada CHP ve DEM Partili milletvekilleri, “Atalay kararının okutulduğunu düşünerek”, sıra kapaklarına vurarak, protesto etti.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da elindeki TBMM İçtüzüğü kitapçığını alarak, kürsüye doğru yürüdü. Baş, bu sırada Bozdağ’a, “Bu ülkede adalet olduğu sürece siz o kararı okuyamazsınız. Eğer anayasa yoksa siz de Meclis Başkanvekili değilsiniz” diye bağırdı.

Genel kurul, CHP’nin önerisi üzerine kapalı oturuma geçti. Bozdağ, kapalı oturum sonrasında genel kurulu yeniden açtı. Bu sırada CHP, DEM Partili grup başkanvekilleri “usül üzerine” söz talep etti.

Usül tartışması üzerine konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iktidarın “iki yargı kurumu arasındaki kriz” savunmasına tepki gösterdi. Günaydın, “Laf kalabalığı ile olayı boğmaya mı çalışıyorsunuz? Ortaya çıkan devletin yönetilememesidir. Siz, burada Türkiye’nin demokrasisini düşürüyorsunuz” dedi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş da “TBMM’de anayasayı ayaklar altına alan bir darbe girişiminin tamamlanmasını izlediklerini” belirtti.

‘BOZDAĞ HAK EDİYOR’

Baş, Bozdağ’a dönerek, “Siz, bu kararı okuttuğunuzda milletvekilliğini düşüreceksiniz, yani Atalay milletvekiliymiş değil mi? Milletvekili değilse, neyi düşüreceksiniz?” diye sordu. Bozdağ’ın uzunca bir dönem Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bozdağ’ın bu kararı okutmasının da “tarihin bir ironisi olduğuna” dikkat çeken Baş, şunları söyledi:

“O hak ediyor çünkü bu kararı okutmayı. Mafya bazen suçlu olduğunu bildiği kişileri yanında tutar ve en pis işi ona yaptırır. Bunu da Türkiye’de adaleti katleden Bekir Bozdağ’a yaptırıyorlar. Atalay, bugüne kadar halkla beraber her yerde yaptığı her şeyle gurur duyduğunu söyledi. Atalay’ın adı Şerafettin Can Atalay’dır. Atalay’ın dedesi de TİP’lidir. 1971’de katledilmiştir. Atalay da dedesinin adını taşıyor. Öldürseniz de milletvekilliğimizi düşürseniz de asla boyun eğmeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın şimdi.”

Konuşmaların ardından Bozdağ, Atalay ile ilgili milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik fezlekeyi genel kurulda okuttu. Karar okunurken CHP, DEM ve SP’li milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü. DEM ve TİP’li milletvekilleri ellerinde “Can Atalay’a özgürlük” yazılı pankartları taşıdı.

TRT YAYINI KESTİ

Bu sırada AKP ve MHP’li milletvekilleri de kürsünün önüne barikat kurdu. Muhalefet kararın okunmasını ıslık ve düdükler ile bastırmaya çalışırken karar okundu ve Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü.Bu sırada CHP milletvekili Aysu Bankoğlu Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlattı. TRT ise gerilimini yükselmesi üzerine yayını kesti. Bozdağ, “yaşanan itiş kakışın devam etmesi ” gerekçesiyle genel kurulu kapattı.