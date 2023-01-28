Yer Kayseri... İş arkadaşını bıçakladı, kayıplara karıştı
Kayseri'de bir işyerinde çalışanlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı, saldırgan ise kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet mahallesi İnönü bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde çalışanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle F.S., yanında bulunan bıçak ile Z.T.'yi bıçakladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis işyerinde inceleme yaparken, yaralı Z.T. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüpheli F.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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