Yer Kırıkkale... Trafik kazası bir aileyi yok etti: 1'i çocuk 3 ölü, 6 yaralı var!

29.05.2026 16:44:00
Güncellenme:
İHA
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden ölü sayısı 3'e yükseldi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3'ü çocuk 6 kişinin de tedavisi sürüyor.
Kaza, Ankara-Kırşehir D-260 kara yolu üzerindeki Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şermin Erdek idaresindeki otomobil, yol kenarındaki su birikintisinden geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak karşı şeride geçti.

Otomobil, bu sırada Karakeçili istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki otomobille çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR AİLEYE MEZAR OLDU

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan Erdek olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Şermin Erdek, kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesi'nde, 10 yaşındaki Yaren Erdek ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobilde bulunan A.Ö.E. ile diğer otomobilin sürücüsü Y.K. ve araçtaki yolcular Z.K., Y.K., Z.L.K. ile Z.S.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #trafik kazası #Kırıkkale